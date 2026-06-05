Money Road, ascolti in crescita: +16% e 1,4 milioni di spettatori

Continua la crescita di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Il terzo episodio del programma condotto da Fabio Caressa ha raccolto 283mila spettatori medi, +16% rispetto alla settimana precedente e +35% sulla scorsa stagione. Nei sette giorni raggiunge 1,39 milioni tra free e pay. Nella puntata il luna park malese con Orietta Berti, il trekking nel fango e le tentazioni individuali hanno acceso tensioni e alleanze nella Compagnia.
Per la Compagnia delle Tentazioni di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa, l’episodio di ieri sera è stato una giostra di emozioni, che ha acceso animate discussioni frutto di scelte individuali non condivise ma che ha anche compattato il gruppo nelle difficoltà più estreme: dopo la prima “prova ricarica” di questa esperienza con la travolgente Orietta Berti, che ha trasportato il gruppo all’interno di un imprevedibile luna park malese per poter ricaricare il montepremi, una gigantesca distesa di fango da attraversare – il trekking più temuto ed estenuante – ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti.
Per il terzo episodio ascolti ottimi: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto, su Sky Uno/+ e on demand, una Total Audience di 283mila spettatori medi con l’1,2% di share, +16% rispetto all’episodio precedente e +35% nel confronto con la scorsa stagione su pay.
Benissimo anche i dati nei sette giorni per l’episodio 2: tra free e pay Total Audience di 1.390.000 spettatori medi, in leggera crescita rispetto all’episodio del debutto.
Sui social interazioni in netto aumento sia rispetto a una settimana fa, sia rispetto all’anno scorso: quelle Social TV Audience in rilevazione Linear salgono rispettivamente del +69% e del +42% (19.3mila), quelle nella rilevazione Same Day 24/7 segnano +72% e +46% (24.2mila).
12 partecipanti con un montepremi di partenza di 307.450 euro: Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; e la nuova guida Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; poi Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Simona, 47 anni, Milano, impiegata.
Tra fango, tentazioni e polemiche: la Compagnia si divide
Per loro il primo trekking è già stato motivo di discussioni, stavolta incentrate sul ruolo della guida Daniele, accusato di “abbandonare” in fondo al gruppo nel trekking le affaticate Simona e Marilina; proprio queste due sono state le uniche, assieme a Fabrizio, ad aver ceduto alla tentazione di un ristorante cinese sorto in mezzo alla giungla e costato 1000 euro ciascuno. Marco ha rifiutato il check out ticket, il biglietto che, in cambio di 8mila euro, gli dava la possibilità di tornare a casa subito: una bella occasione per riprendersi dopo un iniziale momento di sconforto, attenuato ulteriormente l’indomani quando è stato l’unico a ricaricare il montepremi nel luna park gestito da Orietta Berti nel quale i partecipanti potevano affrontare prove di abilità come palloncini da scoppiare con delle freccette, barattoli da abbattere con delle palle e il “gioco della forza” con un martello: alla fine, il colpo fortissimo assestato dal 42enne project planner milanese ha permesso alla compagnia di intascare “solo” 500 euro.
Lo svago è durato poco, perché la Compagnia ha affrontato il trekking più temuto ed estenuante dal punto di vista fisico e mentale: la distesa di fango. Alcuni, in particolare Daniele, sono andati in serissima difficoltà e sono riusciti a percorrerla solo grazie all’aiuto dei compagni. La faticosissima prova ha quindi compattato il gruppo come non mai, quest’anno, ma presto le divisioni si sono riaccentuate in merito alle scelte sulle tentazioni individuali: Sebastiano, ad esempio, ha speso 3mila euro per scoprire il risultato di una partita del Milan, sua squadra del cuore. Emozione, invece, per tutti quando Roberto ha deciso di incontrare sua figlia senza lasciare a Fabio la possibilità di concludere il suo discorso: al costo di 6mila euro, in mezzo agli applausi dei compagni, Roberto ha così potuto festeggiare il proprio compleanno nella maniera più speciale possibile. L’episodio è terminato con la nomina della nuova guida, Sebastiano: dapprima ha assegnato un buono spesa di 500 euro a Meryem, poi è potuto accedere individualmente all’ATM e ha dato la possibilità di prelevare anche a Daniele e Simona, però in coppia. Tutti e tre hanno cliccato sullo 0, così il montepremi complessivo a fine episodio si è attestato a 288.700 euro.
La prossima settimana, giovedì 11 giugno sempre su Sky e in streaming su NOW, il gruppo s’incamminerà per nuovi trekking: quali tentazioni attendono la Compagnia nella giungla?