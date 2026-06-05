Money Road, ascolti in crescita: +16% e 1,4 milioni di spettatori

Continua la crescita di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Il terzo episodio del programma condotto da Fabio Caressa ha raccolto 283mila spettatori medi, +16% rispetto alla settimana precedente e +35% sulla scorsa stagione. Nei sette giorni raggiunge 1,39 milioni tra free e pay. Nella puntata il luna park malese con Orietta Berti, il trekking nel fango e le tentazioni individuali hanno acceso tensioni e alleanze nella Compagnia.

Per la Compagnia delle Tentazioni di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa, l’episodio di ieri sera è stato una giostra di emozioni, che ha acceso animate discussioni frutto di scelte individuali non condivise ma che ha anche compattato il gruppo nelle difficoltà più estreme: dopo la prima “prova ricarica” di questa esperienza con la travolgente Orietta Berti, che ha trasportato il gruppo all’interno di un imprevedibile luna park malese per poter ricaricare il montepremi, una gigantesca distesa di fango da attraversare – il trekking più temuto ed estenuante – ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti.

Per il terzo episodio ascolti ottimi: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto, su Sky Uno/+ e on demand, una Total Audience di 283mila spettatori medi con l’1,2% di share, +16% rispetto all’episodio precedente e +35% nel confronto con la scorsa stagione su pay.

Benissimo anche i dati nei sette giorni per l’episodio 2: tra free e pay Total Audience di 1.390.000 spettatori medi, in leggera crescita rispetto all’episodio del debutto.

Sui social interazioni in netto aumento sia rispetto a una settimana fa, sia rispetto all’anno scorso: quelle Social TV Audience in rilevazione Linear salgono rispettivamente del +69% e del +42% (19.3mila), quelle nella rilevazione Same Day 24/7 segnano +72% e +46% (24.2mila).

12 partecipanti con un montepremi di partenza di 307.450 euro: Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; e la nuova guida Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; poi Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Simona, 47 anni, Milano, impiegata.