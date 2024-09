"Iddu", il film su Messina Denaro arriva nei cinema

A partire dal 10 ottobre in quasi tutti i cinema d'Italia arriverà il film "Iddu", liberamente ispirato alla storia di Matteo Messina Denaro, il capomafia legato a Cosa Nostra e rimasto latitante per trent'anni. La dicitura "quasi" è doverosa, perché c'è un teatro che si è rifiutato di proiettare la pellicola: si tratta del cinema Marconi di Castelvetrano, roccaforte del boss e suo paese natale.

Il locale, da sempre di proprietà dell'ex sindaco Antonino Vaccarino, arrestato e condannato per traffico di droga e morto nel 2021 per le complicanze insorte dopo avere contratto il Covid, da anni è gestito dal figlio che avrebbe fatto sapere che non intende proiettare un film che "non interessa". Il padre aveva chiesto la revisione della sentenza a suo carico e si era messo a disposizione dei servizi per la cattura del superlatitante; a questo scopo aveva intrattenuto un lunga corrispondenza con il capomafia, punto d'origine per questa pellicola che partirà proprio da quelle lettere per raccontare la latitanza di Messina Denaro.

L'attuale sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha spiegato che cercherà di convincere i gestori del cinema "per dare la possibilità a tutti di poter vedere il

film".