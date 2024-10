5/10 Foto tratta dalla pagina Instagram @valeromani

A regalarle la fama è stata però la fiction Mare Fuori, in cui ha vestito i panni di Naditza Prigoana, ragazza rom dal carattere sfacciato e solare. Naditza, che preferisce stare in carcere piuttosto che al campo, in quanto lì verrebbe data in sposa ad un uomo in cambio di denaro, ha un enorme talento musicale. Nel penitenziario finisce per innamorarsi di Filippo, e per scappare insieme a lui

Mare Fuori, al via le riprese della quinta stagione. Cast e dettagli