Mike, gli attori del cast della miniserie sulla vita di Mike Bongiorno

Claudio Gioè veste i panni di Mike Bongiorno in Mike, la miniserie in due puntate al suo debutto su Rai 1 lunedì 21 ottobre. Attore palermitano classe 1975, Gioè è stato candidato al Nastro d'argento per Passato prossimo. Tra i suoi lavori più celebri, le serie tv La mafia uccide solo d'estate, Sotto copertura e Makari

