Moda, Gucci sfilerà in Puglia il 16 giugno a Castel Del Monte

Gucci (qui tutte le news) sfilerà il prossimo 16 maggio a Castel Del Monte, in Puglia, con la nuova collezione uomo e donna del direttore creativo Alessandro Michele. La maison quindi non sfilerà a Milano nella fashion week maschile di giugno. Lo rende noto la maison, spiegando che "prosegue così il dialogo del Direttore Creativo di Gucci con una serie di importanti luoghi storici, un dialogo che questa volta vede protagonista un sito di incredibile valore universale riconosciuto e protetto come Patrimonio dell'Unesco dal 1996, gestito dal Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei Puglia".

