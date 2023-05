Met Gala 2023, il vestito di Jared Leto ispirato al gatto di Lagerfeld

L'attore premio Oscar ha travolto il red carpet dell'evento newyorchese con un costume da felino che, immagina, avrebbe molto divertito il leggendario stilista tedesco. Non è la prima volta che Leto arriva al Gala reggendo una bizzarra testa tra le mani Condividi

Se la vera Choupette è rimasta a casa declinando l'invito a prendere parte all'evento, il felino simbolo del lifestyle elegante e lussuoso del leggendario designer ha fatto la sua apparizione sul tappeto e sulla scalinata del Costume Institute in varie versioni. La più stravagante è senz'altro quella offerta da Jared Leto che si è travestito da gatto bianco e col suo look da mascotte ha strappato una risata ai presenti aggiudicandosi il titolo di icona eccentrica di questa edizione.



Il costume da gatto (e gli altri look bizzarri per il Met Gala) Bizzarro, originale, irriverente, Jared Leto trova sempre il modo di attirare l'attenzione al Met Gala, evento dove tradizionalmente lui, che è già un'icona assoluta della moda, riesce a dare sempre il meglio di sé finendo in cima alla classifica dei più chiacchierati e dei meglio vestiti.

Col suo look da Choupette, l'attore e rockstar leader dei 30 Seconds to Mars, ha rubato la scena ai fotografi distraendo anche gli altri ospiti che hanno interrotto la propria sfilata per andare ad abbracciare il suo costume di pelliccia, soffice come il pelo dell'esemplare di Birmania dagli occhi celesti che tutti gli appassionati di moda ricorderanno nelle foto di Karl Lagerfeld. Il rocker statunitense, noto per aver interpretato decine di personaggi sul grande schermo per i quali ha messo in atto considerevoli trasformazioni, non ha faticato granché nel calarsi nella pelliccia dell'adorabile micio. Unico inconveniente, il gran caldo che ha costretto l'attore a svelare dopo pochi minuti la sua identità ai fotografi a cui si è comunque concesso sorridendo con la testa di peluche del gatto tra le mani, una posa che ha ricordato agli spettatori del Met Gala la sua apparizione nella stagione 2019 quando per la serata dedicata al Camp arrivò sfoggiando come accessorio una riproduzione ultra realistica della sua testa mozzata, un prop che Leto aveva già sfoggiato per una sfilata di Gucci nell'era di Alessandro Michele.

Jared Leto sarà Karl Lagerfeld in un biopic Col suo travestimento da Choupette, Jared Leto è stato uno degli ospiti più scrupolosi nell'osservare alla lettera il tema della serata il cui dress code era “In onore di Karl”. Rifuggendo la soluzione più ovvia, l'attore - che è un fedelissimo di Gucci - ha interpretato il suo tributo a Lagerfeld a modo suo e ai microfoni dei giornalisti che lo hanno ascoltato sul red carpet ha confessato tutta la sua ammirazione per il compianto stilista, un genio, un vero leader, un innovatore e un talento poliedrico. L'attore cinquantunenne ha sorriso immaginandosi la risata che Lagerfeld avrebbe fatto nel vedere la sua Choupette in versione pupazzo salire le scale del Metropolitan Museum di New York. L'attore ha aggiunto che è emozionato all'idea di interpretare lo stilista nel biopic dedicato al genio tedesco di Fendi, Chanel, Balmain e Patou, che sta realizzando con Paradox, la sua società di produzione in collaborazione con House of Karl Lagerfeld, che porta avanti l'eredità del designer. Leto ha detto più volte che lo stilista era entusiasta della possibilità che fosse lui l'attore destinato a impersonarlo sul grande schermo poiché tra loro c'era una speciale amicizia e una grande stima reciproca.

I saluti social di Choupette al Met Gala Mentre Jared Leto divertiva il Met Gala col suo costume da gatto e altri come Doja Cat o Lil Nas X si mascheravano più o meno da felini, la vera Choupette, che per l'immaginario collettivo è una gatta super viziata che vive nel lusso sfrenato (a lei Lagerfeld ha lasciato una parte della sua eredità affinché vivesse i suoi anni nel comfort assoluto) ha inviato i suoi saluti ai partecipanti del Met Gala ringraziandoli per l'amore che continuano a dimostrare per il suo indimenticabile padrone.

A corredo di questo pensiero, due nuovi ritratti sono apparsi sul profilo Instagram ufficiale della gatta che ha quasi duecentomila follower e ha un'agenzia di marketing che la rappresenta, la My Pet Agency che tra i suoi clienti ha, come è logico aspettarsi, solo teneri quattrozampe. approfondimento Met Gala 2023, uno scarafaggio sul red carpet. VIDEO

