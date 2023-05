Met Gala 2023, uno scarafaggio sul red carpet. VIDEO

Spettacolo

Met Gala 2023: I look più belli sul red carpet, da Dua Lipa a Rihanna

Nella notte più glamour dell'anno in cui il mondo della moda e dell'arte omaggiano il genio incredibile di Karl Lagerfeld, Chanel domina le scelte di stile degli ospiti del prestigioso evento che raduna sullo stesso tappeto - e sulla stessa scalinata - divi del cinema, popstar e top model, molte delle quali hanno ispirato la creatività dello stilista. Ecco i look di un gala raffinatissimo, quasi tutto in bianco e nero, dove non sono mancati guizzi originali e strappi al dress code a cura di Vittoria Romagnuolo

Anna Wintour, la leggendaria Global Editor Director di Vogue Magazine, come da tradizione, è tra le prime celebrità ad apparire sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York, cornice dell'evento fashion più importante della stagione che mette insieme arte, moda, filantropia e stelle dello showbiz. Per il Met Gala che accompagna l'apertura della mostra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, la giornalista ha scelto Chanel, un look composto da abito lungo e soprabito haute couture riccamente decorato. Con lei, l'attore britannico Bill Nighy

L'attrice Chloe Fineman in un abito di Wiederhoeft caratterizzato da una scollatura di rose di tulle e organza, ha reso omaggio a Choupette, la gatta amata da Karl Lagerfeld attraverso una borsetta gioiello realizzata da Judith Leiber. Fineman, che indossa gioielli Bulgari, è una delle curatrici della diretta streaming di Vogue col giornalista Derek Blasberg (in foto)