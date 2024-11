John Krasinski è l'uomo più sexy del mondo del 2024 secondo People

2/6 ©IPA/Fotogramma

Krasinski ha accolto il titolo con la consueta ironia ringraziando la rivista e i fan per questo riconoscimento che gli consente di "alzare l'asticella" delle sue aspettative.

Essere nominato l'uomo più sexy dell'anno è una cosa surreale per lui, ha ammesso.

La notizia ha eccitato di più sua moglie, Emily Blunt. Lui, quando lo ha saputo, ha pensato non fosse reale ed è andato letteralmente in blackout, ha detto a People