È Patrick Dempsey l'uomo più sexy del mondo secondo People: per l'attore cinquantasettenne, noto al grande pubblico per il ruolo di Derek Shepherd nella serie televisiva “Grey's Anatomy”, si tratta della prima volta in assoluto. “Sono felice che sia successo in questo momento della mia vita”, ha detto Dempsey parlando con People. “È bello avere un riconoscimento, mi dà la visibilità per usarlo per qualcosa di positivo”