Jack Ryan, la quarta stagione sarà l'ultima

In attesa dell’uscita imminente della terza stagione di Jack Ryan, una nota piattaforma di intrattenimento ha annunciato che gli episodi della quarta stagione, segneranno per sempre la fine delle riprese, non senza però inaspettate sorprese per il pubblico

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dalla piattaforma di news e intrattenimento statunitense Deadline, la fortunata serie Amazon Prime Video, Jack Ryan (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), si avvia alla sua conclusione con la messa in onda degli episodi della quarta stagione . Pare quindi essere vicino l’addio al personaggio che più di tutti ha fatto conoscere John Krasinski nel mondo, anche se l’ultima parola non è mai detta, visto che già si vocifera di un possibile spin-off presto in lavorazione.

Come anticipato da Deadline, lo spin-off di Jack Ryan , del quale ancora non si conosce il titolo ufficiale, sarà con ogni probabilità dedicato a un personaggio centrale nella collana di libri, ma non ancora presentato al pubblico sul piccolo schermo, che aspetta solo di vederlo nel corso della terza stagione presto in arrivo. Il franchise seriale di Amazon Studios, Paramount TV Studios e Skydance TV, continuerà sondando storia e vicende di vita di Domingo Ding Chavez , interpretato da Michael Peña . La notizia pare essere stata indirettamente confermata anche dagli stessi produttori della serie TV, che già ad ottobre 2021 avevano provveduto ad annunciare l’entrata di Peña nel cast di Jack Ryan 3 e 4 senza però mai rivelare il personaggio che avrebbe interpretato.

Anticipazioni su Jack Ryan 3

Nonostante non sia ancora stata resa nota la data di uscita ufficiale per i nuovi episodi di Jack Ryan 3, arrivano già dal mondo della stampa le prime indiscrezioni sull’interessantissima trama che vedrà Jack in fuga dai pericoli e contro il tempo. Dopo essere stato coinvolto per errore in una cospirazione, all’analista della CIA non resterà altro che scappare per mettersi in salvo. Ricercato dalla CIA stessa, tanto quanto da una fazione criminale internazionale, Jack Ryan sarà costretto a nascondersi attraversando l’Europa per salvare la sua vita. Per la serie televisiva, ancora una volta prodotta da Andrew Form, Allyson Seeger, Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay, oltre che David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Mace Neufeld e Carlton Cuse, tutti per Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television, è previsto il ritorno nel cast anche di Wendell Pierce nei panni di James Greer e di Michael Kelly in quelli di Mike November.