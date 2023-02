5/12 ©Webphoto

Nel 2012 invece prende parte al film drammatico Il mondo di Arthur Newman. Wallace Avery (Colin Firth), in crisi di mezza età, con un figlio adolescente, acquista un nuovo passaporto e una nuova identità. Si sposta verso Terre Haute, in Indiana, per ricominciare da capo sotto al nome di Arthur Newman, golfista professionista. Ma nel suo viaggio incontrerà Charlotte (Emily Blunt) che irromperà nella sua vita in maniera decisiva e con il suo stesso desiderio di cambiare la propria esistenza