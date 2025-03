The White Lotus, la collezione di Banana Republic dedicata alla serie

Se per gli amanti dei viaggi l'arrivo di una nuova stagione di The White Lotus in tv si traduce nell'acquisto di voli e soggiorni in località da sogno come quelle in cui è ambientata la serie, per gli appassionati di moda e stile, a ogni nuovo ciclo di episodi corrisponde sempre il medesimo bisogno: quello di mettere da parte l'abbigliamento di tutti i giorni per fare posto a capi e accessori per andare in vacanza.

In previsione di questo più che lecito desiderio, Banana Republic ha messo a punto una nuova collezione per celebrare lo show di successo targato HBO, adesso in onda con la terza stagione, un nuovo episodio ogni lunedì, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

La limited edition "The White Lotus x Banana Republic" è pronta per l'acquisto dal 6 marzo, online e negli store fisici del marchio. Ecco tutti i dettagli.