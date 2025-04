The White Lotus 3, l'episodio finale il più lungo: durerà 90 minuti

L'ottavo ed ultimo episodio del terzo ciclo di puntate dello show scioglierà i tanti nodi della trama ambientata in Thailandia che stanno facendo discutere i fan sui social e online. Con una durata di novanta minuti, l'episodio è il più lungo della serie realizzato finora: il finale della stagione due durava un'ora e diciotto minuti.

Sui social e online, tra i fan di The White Lotus, è tutto un fiorire di ipotesi e teorie su cosa succederà nel finale della terza stagione che sarà diffuso in Italia lunedì 7 aprile, messa in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Le questioni in sospeso sono molte, come certamente sapranno gli appassionati delle avventure di Mike White, per questo, probabilmente, il finale richiederà più spazio, ovvero, più minuti.

L'ultima puntata durerà un'ora e mezza, un record per lo show HBO che si era spinto non oltre l'ora e diciotto minuti solo in occasione del finale della seconda stagione, quella ambientata in Sicilia.



90 minuti per il gran finale

"Nessuno è pronto per quello che sta per succedere", aveva detto Natasha Rotwell, alias Belinda sullo schermo, in un'intervista a proposito degli ultimi due episodi di The White Lotus 3, la serie che si appresta a salutare i fan in attesa di un quarto ciclo di puntate ancora da definire.

Se i fan hanno iniziato a scoprire qualcosa di più di una delle trame più misteriose di sempre (come è noto, lo show è antologico e ogni anno presenta storia e protagonisti diversi) con la settima e penultima puntata, sarà l'ultima, che scopriamo in anticipo durerà da ben novanta minuti, a dare le maggiori risposte.

L'attesa coinvolge tutte le sottotrame e non riguarda solo il cadavere che abbiamo visto brevemente galleggiare nello stagno del resort a inizio stagione.

Per ora abbiamo sentito uno sparo e sappiamo che c'è una pistola che sta passando per le mani sbagliate nel resort di lusso thailiandese.

In molti sono in pericolo e non sappiamo chi morirà. Il cerchio, però si fa sempre più stretto.