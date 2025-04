BigMama, annunciate le date del tour estivo

Reduce dalla hit Mezzorotto con Alessandra Amoroso e dalla collaborazione Il linguaggio del corpo con Paola & Chiara, la rapper ha svelato le otto date in giro per l’Italia

In attesa di vederla alla conduzione del Concerto del Primo Maggio di Roma, BigMama (FOTO) ha svelato le date della tournée estiva in partenza il 4 giugno da Bologna per un totale di otto appuntamenti in giro per l’Italia.