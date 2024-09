Paola & Chiara, è uscito Il linguaggio del corpo con BigMama

Il brano è un potente inno in cassa dritta dedicato alla femminilità in tutte le sue sfumature

Hitmakers pluripremiate sempre impegnate tra musica, TV e cinema, dopo averci fatto scatenare tutta l’estate con “Festa Totale” le Iezzi sisters si preparano a sganciare una bomba potentissima, in un’inedita formazione in trio: arriva in digitale da venerdì 20 settembre e in radio da venerdì 27 settembre Il linguaggio del corpo, il nuovo singolo di Paola & Chiara feat. BigMama fuori per Columbia Records/Sony Music Italy e disponibile da ora per il pre-save: “Abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 al Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare a un pezzo insieme e finalmente eccoci. Passare del tempo in studio e vederla al lavoro ci ha fatto sentire vicine a lei sia artisticamente che umanamente", raccontano Paola & Chiara . Per altro Paola è anche giudice dell'edizione 2024 di X Factor , in onda ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno ( GUARDA LO SPECIALE ).

Paola & Chiara, il 24 settembre esce la loro biografia

Con il suo ritornello catchy e sonorità trascinanti destinate a non uscire più dalla testa, Il linguaggio del corpo è un potente inno in cassa dritta alla femminilità in tutte le sue sfumature che, grazie alla produzione di Starchild e alla penna delle stesse Paola & Chiara e BigMama con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Alessandro La Cava, esplode nelle voci ipnotiche delle sorelle Iezzi e nelle barre affilate di Marianna:

“Il pezzo nasce da una stima reciproca. In primis amo che ci sia collaborazione tra donne dentro alla musica per dare forza al concetto di empowerment femminile. E soprattutto ascolto Paola & Chiara da quando sono piccola e mi rivedo nelle loro battaglie per i diritti della comunità LGBTQIA+. Trovo che abbiamo in comune il desiderio di fare sentire a proprio agio le persone attraverso la nostra musica. Loro mi hanno inviato il pezzo e ci ho immediatamente scritto una strofa sopra ispirandomi a tutte quelle persone con un corpo non conforme agli standard della società. Spesso ci arrivano critiche da persone molto più insicure di noi e con questa strofa voglio rivendicare con ironia e forza l'importanza di avere un corpo e di occupare uno spazio nel mondo”, spiega BigMama. Le sorprese di un settembre ricco di novità non finiscono qui: il 24 settembre Paola & Chiara arrivano in libreria e pubblicano per Rizzoli il volume Sisters. La nostra storia incredibile, l’autentico racconto della loro storia artistica e personale, dagli esordi alla separazione, fino

al ritorno sul palcoscenico.