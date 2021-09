Diana: The Musical, il trailer ufficiale Netflix

Un musical per celebrare la vita della Principessa Diana, nelle scorse ore Netflix ha pubblicato il trailer dello spettacolo che a breve farà il suo arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Diana: The Musical, il trailer

approfondimento

Diana: The Musical è il titolo dello spettacolo che debutterà in anteprima su Netflix, il suo arrivo sul palco di Broadway è previsto per il mese di novembre.

La piattaforma di streaming ha condiviso il trailer ufficiale dell’evento musicale offrendo così un primo sguardo sulla produzione diretta da Christopher Ashley e con protagonista Jeanna de Waal, al suo fianco Roe Hartrampf nel ruolo del Principe Carlo, Erin Davie in quello di Camilla Parker Bowles e Judy Kaye nei panni della Regina Elisabetta II.