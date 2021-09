"Mio Fratello, Mia Sorella", il trailer del film con Claudia Pandolfi

Netflix ha diffuso in rete il trailer del film "Mio Fratello, Mia Sorella", diretto da Roberto Capucci, con Claudia Pandolfi, Alessandro Preziosi e Ludovica Martino . La pellicola arriverà sulla piattaforma streaming l’8 ottobre e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick .

Il trailer della pellicola

“A volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi”. È così che recita lo slogan del video promozionale della pellicola. "Mio Fratello, Mia Sorella" racconta, infatti, la storia di due fratelli che si ritrovano dopo venti anni. L’occasione di questo riavvicinamento è la morte del padre e un testamento che li costringerà a vivere insieme, come viene mostrato nel video. Pubblicato su YouTube, il cortometraggio ha raccolto in neanche 24 ore quasi 13 mila visualizzazioni e promette una storia fatta di emozioni, con il giusto mix di serietà e leggerezza.

La trama di Mio Fratello, Mia Sorella

Dopo la morte del padre, Tesla e Nik si ritrovano a convivere per un anno sotto lo stesso tetto per un singolare patto successorio voluto dal genitore. I due, però, non si vedono da più di vent’anni e nel corso di questo lunghissimo tempo non hanno avuto alcun tipo di rapporto. Nella casa vivono anche Sebastiano e Carolina, i figli di Tesla. Sebastiano è un talentuoso violoncellista, affetto da schizofrenia ad alto funzionamento. Carolina, invece, è una giovane ragazza che ha un rapporto difficile e conflittuale con la madre. La convivenza darà luogo a scontri e conflitti tra Nik e Tesla e porterà alla nascita di un forte legame tra zio e nipote. Con il passare del tempo, i quattro protagonisti troveranno un equilibrio all’interno della casa, fino a quando una serie di avvenimenti li porteranno a fare i conti con le proprie paure e a intraprendere un viaggio verso il perdono e l’accettazione di sé e dei legami familiari.

Il cast del film

A interpretare Nik nel film "Mio Fratello, Mia Sorella" è Alessandro Preziosi, un attore apprezzato non solo sul piccolo e grande schermo, ma anche al teatro, a cui è sempre stato legato fin dall’inizio della sua carriera. Il ruolo della sorella Tesla è stato affidato, invece, a un’altra grande protagonista del cinema italiano, Claudia Pandolfi. La sua carriera inizia con uno dei più grandi interpreti e registi italiani, Michele Placido, che nel 1992 la sceglie come uno dei personaggi del film “Le amiche del cuore”. Nel cast si distingue anche Ludovica Martino, che veste i panni di Carolina, la figlia di Tesla. La giovane attrice ha iniziato recitando per alcune fiction nel 2005. Il suo primo esordio cinematografico è stato nel 2009 con il film “Il campione”. Al grande pubblico di Netflix è conosciuta per il ruolo di Eva Brighi nella serie “Skam Italia” e per aver preso parte alla pellicola diretta dagli YouNuts! “Sotto il sole di Riccione”. Il ruolo di Sebastiano è stato affidato al giovane attore Francesco Cavallo. Fanno parte del cast anche Caterina Murino, Frank Gerrishas Federico, Stella Egitto e Fausto Morcia.