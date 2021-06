No Sudden Move, il trailer del film di Steven Soderbergh

Un noir molto atteso, prodotto da Warner Bros e destinato alla piattaforma HBO Max, con data d’uscita fissata per il prossimo 1 luglio 2021 . Ed Solomon si è occupato della scrittura della sceneggiatura, inizialmente nota come “Kill Switch”. Un testo complesso, considerando il gran numero di personaggi, con linee narrative sempre pronte a intrecciarsi. Il tutto proprio come piace al regista Premio Oscar, noto per la saga di “Ocean’s Eleven”, tra gli altri.

No Sudden Move, la trama

approfondimento

I migliori film di Steven Soderbergh

Pellicola ambientata nella Detroit del 1955, con protagonisti i membri di un gruppo di criminali non particolarmente potenti. Si potrebbe guardare a loro come a una sorta di “onesti ladri”, il che richiama in qualche modo “Oceans’ Eleven”, che ha visto Don Cheadle impegnato nel cast come Basher Tarr.

La squadra si ritrova al centro di un progetto a dir poco intrigante. Il gruppo viene assunto per portare a termine un colpo in apparenza molto semplice. Tutto ciò che viene richiesto è un documento. Si tratta di dati relativi a una tecnologia automobilistica emergente.

Il piano non va però secondo i piani, tutt’altro. Fallisce nel peggior modo possibile, il che spinge i protagonisti alla ricerca del loro committente, così da capire quale fosse il suo vero scopo. Una vera e propria odissea, in una città in rapido cambiamento, lacerata nel profondo dai tumulti razziali.