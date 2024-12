Addio, al regista e sceneggiatore Francesco Cinquemani. Aveva 57 anni

Dopo un percorso iniziale come giornalista e saggista, Cinquemani ha intrapreso la carriera registica nel 2015 con il film di fantascienza Andròn: The Black Labyrinth. Il suo lavoro si è distinto per la realizzazione di opere di genere coraggiose, spaziando dall'azione al fantasy, spesso in collaborazione con la casa di produzione ILBE. Questa versatilità lo ha portato a lavorare su progetti diversificati, dimostrando una notevole capacità di adattamento e una passione per la narrazione visiva.

Dai thriller alle favole

La sua opera prima da regista è stata Andròn: The Black Labyrinth (2015), seguita da Beyond the Edge - I maestri del'illusione (2018), con Antonio Banderas e Milos Bikovic nel cast. Uno dei suoi lavori più apprezzati è La rosa velenosa (2019), co-diretto con George Gallo e Luca Giliberto: il film ha vinto il premio per la miglior regia internazionale al Terra di Siena Film Festival, consolidando la reputazione di Cinquemani nel settore. Sono seguiti il docufilm Lockdown Generation (2021), Ladri di Natale (2021), Vote for Santa (2021), La buona strega del Natale (2021), The Ghosts of Monday (2022), Muti - The Ritual Killer, con la co-regia di George Gallo e Luca Giliberto (2023), Sherlock Santa (2023), Natale con i Puffins (2023) e Kid Santa (2023). Il magico mondo di Billie (2024) è un film per bambini che rappresenta un cambio di rotta rispetto ai suoi precedenti lavori più oscuri: questo progetto è stato ispirato da esperienze personali significative e mira a trasmettere un messaggio di speranza.