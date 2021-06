I Croods 2: Una Nuova Era, il trailer italiano

I Croods 2: Una Nuova Era, la trama

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno

Una nuova sfida animerà il prossimo capitolo dei Croods, la famiglia preistorica targata DreamWorks. Dopo essere sopravvissuti ai pericoli del primo episodio, i protagonisti hanno trovato un angolo di mondo dove stabilirsi. Peccato che il posto scelto sia già abitato da un'altra famiglia: i Superior.

Come è facile intuire dal nome, la nuova famiglia è più evoluta sotto diversi aspetti. Tra i due clan inizia così una competizione ma la tensione non è destinata a durare perché gli eventi obbligheranno le due famiglie a trovare un terreno comune. Insieme dovranno fronteggiare nuove minacce e scoprire che le differenze non sono sempre insormontabili.