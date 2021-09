Ariaferma, nuovo trailer del film con Toni Servillo e Silvio Orlando

Sono online, le nuove immagine della pellicola diretta da Leonardo Di Costanzo che uscirà al cinema dal 14 ottobre Condividi:

Acclamato da critica e pubblico alla 78. Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia (Lo Speciale) ed eletto Film Della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). Ariaferma è il nuovo film diretto da Leonardo Di Costanzo (David Di Donatello per "L'Intervallo") Scritto da Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella, la pellicola vede per la prima volta insieme come protagonisti Toni Servillo e Silvio Orlando Attorno a loro attori professionisti, come Fabrizio Ferracane (Nastro d'argento per Il Traditore di Marco Bellocchio), Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani) e un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori.

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un'atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.