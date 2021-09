Ariaferma, il trailer del film con Toni Servillo e Silvio Orlando

Ariaferma, info e trama

approfondimento

Il film sarà presentato Fuori Concorso alla 78. Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia. Scritto dal regista con Bruno Oliviero e Valia Santella, il film è prodotto da Tempesta, Amka Film Productions e Rai Cinema. Le musiche originali del film sono del compositore Pasquale Scialò alla sua seconda colonna sonora per un lungometraggio di fiction dopo il dramma Lontano in Fondo agli Occhi (2000). Sul set del film, tempesta, ha adottato con successo EcoMuvi, il disciplinare europeo di sostenibilità ambientale interamente certificabile per la produzione audiovisiva. Le riprese del film sono state realizzate nell'ex carcere San Sebastiano di Sassari. Nel cast Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano e con Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Leonardo Capuano, Antonio Buil, Giovanni Vastarella, Francesca Ventriglia. Silvio Orlando interpreta uno dei detenuti, mentre il personaggio di Servillo è un poliziotto del carcere. Ecco la trama: un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.