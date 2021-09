Qui rido io, cast e personaggi del film su Eduardo Scarpetta. FOTO

6/10 ©Getty

Luisa De Filippo è interpretata da Cristiana Dell’Anna, attrice nota al pubblico televisivo inizialmente per “Un posto al sole” e poi per “Gomorra”. Sul fronte cinematografico ha preso parte a “Mister Felicità” di Alessandro Siani nel 2017 e sarà presente in “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, in uscita quest’anno.

Festival di Venezia 2021, i vip sul red carpet di “Qui rido io”. FOTO