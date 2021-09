Supernova, cast e trama del film con Colin Firth e Stanley Tucci. FOTO

3/9 @BBC Films

Una pellicola che sa coinvolgere e commuovere, vantando una coppia protagonista dalle doti eccellenti e ben note. La critica lo ha acclamato, con il Guardian che ha definito magnifica la prova di Colin Firth e Stanley Tucci. Per il New York Times è invece “commovente in modo spettacolare”.

