Supernova, il trailer del film con Colin Firth e Stanley Tucci

Dal regista sceneggiatore Harry Macqueen (Hinterland) arriva Supernova, una struggente storia d'amore moderna di una coppia che si trova ad affrontare una diagnosi di demenza precoce e decide di partire insieme per un viaggio per ritrovare amici, famigliari e luoghi del passato.. Interpretato da Colin Firth e StanletyTucci e distribuito da Lucky Red, la pellicola arriverà prossimamente al cinema, dopo essere stata presentata con successo alla Festa del Cinema di Roma

La trama del film Supernova

Sam e Tusker stanno insieme da vent'anni e sono ancora appassionatamente innamorati come il primo giorno. Ma a distanza di due anni dalla diagnosi di demenza precoce che Tusker ha ricevuto, le loro vite hanno dovuto subire dei cambiamenti. Con il progredire della patologia di Tusker, Sam è costretto a mettere in pausa la sua vita per accudire a tempo pieno il suo partner: il loro tempo insieme è diventato l'aspetto più importante della loro esistenza e adesso ogni momento che condividono ha un peso che prima non aveva. E così, finché Tusker è ancora in grado di viaggiare, decidono di partire per ritrovare amici e famigliari e visitare i luoghi del loro passato.

Se un tempo Tusker è stato la roccia di Sam, ora tocca a Sam assumere il comando ed è determinato nel dare al suo amato compagno tutta la gioia e la normalità di cui è capace. Ma il suo proposito manifesto cela un conflitto interiore che connota ogni momento che trascorrono insieme. Intanto Tusker si rende conto che le sue condizioni stanno avendo un effetto travolgente sulla vita di entrambi e che sta cominciando a perdere il controllo.

Con il progredire del loro viaggio insieme, le idee di ciascuno circa il loro futuro comune iniziano a entrare in rotta di collisione. Dei segreti vengono svelati, dei progetti personali vengono alla luce e il loro reciproco amore viene messo alla prova come mai fino a quel momento. In ultima analisi, sono chiamati ad affrontare la questione fondamentale di cosa voglia dire amarsi di fronte alla irreparabile malattia di Tusker.