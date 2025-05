Belve, Lunetta Savino: "Il cinema italiano non dà spazio alle donne"

“Ho visto attrici, anche molto brave, che purtroppo per emergere e avere dei ruoli importanti hanno dovuto aspettare di essere fidanzate col regista o con il produttore di turno, ovvero con qualcuno che costruisse per loro il personaggio giusto”. Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 27 maggio, Lunetta Savino ha espresso la propria opinione sulle difficoltà incontrate dalle donne nel mondo del cinema. Lei stessa, che ha costruito una carriera di successo tra teatro, film come Mine vaganti e Diamanti di Ferzan Ozpetek e televisione, dall’interpretazione dell’indimenticata Cettina di Un medico in famiglia alla prima volta come protagonista nella fiction Libera, aveva affrontato durante la gavetta alcuni ostacoli imprevisti. “I primi passi per entrare nel mondo dello spettacolo li fai meglio se hai le gambe lunghe. Una volta, dopo un provino, mi fu detto che non avevo il profilo del naso adatto per fare Ofelia. Mi sembrò una strana scusa”. Alla fine, anche senza “padrini” e “protettori”, ha sottolineato l’attrice pugliese, “ce l’ho fatta con le mie gambette”. In ogni caso, ha riflettuto, “il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più”.