Lunetta Savino è la straordinaria protagonista di Felicia Impastato, film drammatico del 2016 prodotto in collaborazione con Rai Fiction. Qui la brava attrice pugliese è Felicia Bartolotto, la madre di Peppino Impastato che non si dà per vinta di fronte all'uccisione di suo figlio avvenuta nel maggio del 1978

