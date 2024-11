Libera, cosa sapere sulla fiction con Lunetta Savino e Matteo Martari

Lunetta Savino interpreta Libera Orlando, un'integerrima giudice di origine siciliana che ha lottato duramente per affermarsi al tribunale della bellissima città di Trieste e che da quindici anni è tormentata dalla misteriosa morte della figlia Bianca. Che cosa succede quando la Legge, il valore più alto nella vita di una magistrata, si scontra con il desiderio di farsi giustizia da sola? Tutto ha inizio quando la donna si mette sulle tracce dell'uomo che ritiene colpevole, un criminale da strapazzo che invece diventerà inaspettatamente il suo primo alleato nella ricerca della verità. Grazie ad un'indagine segreta e rocambolesca, durante la quale porterà avanti una doppia vita per non insospettire colleghi, parenti e soprattutto la sua adorata nipote Clara e il vicequestore, suo ex marito, Libera scoprirà che la tragedia di Bianca ha origine fra le mura del tribunale di Trieste e che il colpevole dell’omicidio potrebbe essere proprio uno dei giudici.