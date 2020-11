Notting Hill, Hugh Grant parla del possibile sequel

Come riportato anche dal magazine Digital Spy, Hugh Grant ha dichiarato: “Mi piacerebbe rivedere me e Julia e l’orribile divorzio che ne è seguito con avvocati davvero costosi, bambini coinvolti nell’affidamento, fiumi di lacrime”

Hugh Grant: “Mi piacere realizzare il sequel”

approfondimento

Hugh Grant compie 60 anni: tutti i film dell’attore britannico

In questi giorni l’attore, classe 1960, è impegnato a presentare alla stampa la nuova serie The Undoing, ovvero un thriller psicologico tratto dal romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitzin con protagonista Nicole Kidman (FOTO).

Nel corso di un’intervista social, Hugh John Mungo Grant, questo il nome all’anagrafe, ha annunciato di esser disposto a tornare a rivestire i panni di William Thacker, ma ad una sola condizione.

Infatti, l’attore ha rivelato: “Mi piacerebbe realizzare il sequel di una delle mie commedie romantiche così da mostrare cos’è accaduto dopo tutti questi anni. Mostrare la terribile bugia del lieto fine”.

Successivamente, Hugh Grant (FOTO) ha aggiunto: “Mi piacerebbe rivedere me e Julia e l’orribile divorzio che ne è seguito con avvocati davvero costosi, bambini coinvolti nell’affidamento, fiumi di lacrime”.