The Undoing, Nicole Kidman e Hugh Grant nel teaser della serie HBO

Un thriller psicologico tratto dal romanzo “You Should Have Known” di Jean Hanff Korelitz

La serie propone l’adattamento televisivo del bestseller di Jean Hanff Korelitz, “You Should Have Known”. Un thriller psicologico che vanta tra i suoi protagonisti anche Hugh Grant . Lo show si concentra sull’ascesa e la rovinosa caduta di Nicole Kidman. L’attrice è particolarmente coinvolta nel progetto, ricoprendo anche il ruolo di produttrice esecutiva con la sua azienda Blossom Films.

HBO ha diffuso il nuovo trailer della miniserie “ The Undoing ”, che vede Nicole Kidman tornare a collaborare con il creatore di “Big Little Lies”, David E. Kelley . Episodi che in Italia verranno trasmessi da Sky Atlantic, con la rete USA che ha diffuso la nuova data d’uscita, fissata per il 25 ottobre 2020 . Inizialmente la serie sarebbe dovuta giungere a maggio ma l’emergenza Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha portato a modificare il calendario.

The Undoing, trama e cast

Lo showrunner della miniserie è David E. Kelley, noto produttore televisivo e cinematografico, sposato con l’attrice Michelle Pfeiffer. La sua carriera ha avuto inizio nel 1996, lavorando come sceneggiatore del film “A Gillian, per il suo compleanno”, proprio con Michelle Pfeiffer. Ha in seguito preso parte a progetti come “Mistery, Alaska”, “Lake Placid” e “Big Little Lies”, miniserie premiata da 5 Emmy e quattro Golden Globe.

La protagonista è Grace Fraser, interpretata da Nicole Kidman. L’attrice, classe 1967, vincitrice di un Oscar, un BAFTA, un orso d’Argento, due Emmy, uno SAG Award e quattro Golden Globe, sta puntando molto sul mondo televisivo. Ha infatti ottenuto ottimi riscontri in progetti come “Big Little Lies” e “Top of the Lake”. Negli ultimi anni ha inoltre recitato in film come “Il cardellino” e “Bombshell – la voce dello scandalo”.

Suo marito Jonathan Fraser è interpretato da Hugh Grant, celebre attore britannico che ha ottenuto in carriera un Golden Globe, un BAFTA e una Coppa Volpi. Celebre per film come “Notthing Hill” e “Quattro matrimoni e un funerale”, ha saputo reinventarsi negli ultimi anni, come dimostra la pellicola “The Gentlemen” di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey e Charlie Hunnam. Sul fronte televisivo, ha preso parte a svariate produzioni britanniche, recitando nel 2018 nella miniserie “A Very English Scandal”.

A completare il cast vi sono:

Donald Sutherland: Franklin Reinhardt

Noah Jupe: Henry Fraser

Fala Chen: Joelen McCall

Edgar Ramirez: Detective Joe Mendoza

Michael Devin: Detective Paul O’Rourke

Lily Rabe: Sylvia Steineitz

Matilda De Angelis: Elena Alves

Noma Dumezweni: Haley Fitzgerald

Sofie Gråbøl: Catherine Stamper

La trama ruota intorno a una brillante terapeuta, Grance, pronta a pubblicare il suo primo libro, e suo marito Jonathan, di cui è perdutamente innamorata. I due hanno un figlio, Henry, che frequenta una delle scuole più prestigiose di New York. La tranquillità della vita di Grace viene sconvolta da una morte improvvisa, la scomparsa di suo marito e alcune rivelazioni atroci sul suo conto. Dovrà lottare duramente per salvare la propria famiglia, una volta che i dettagli della sua vita verranno resi pubblici.