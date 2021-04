The Staircase, Colin Firth nella serie tv tratta da una storia vera

La miniserie sarà basata sul caso Michael Peterson, accusato della morte di sua moglie Condividi:

La nuova serie HBO “The Staircase” avrà come protagonista Colin Firth. Svariate le voci relative a questo ruolo, con Harrison Ford che sembrava in pole position per prendere parte alla produzione. Spazio invece al premio Oscar britannico.

Gli eventi narrati saranno ispirati a una triste storia vera. Firth si ritroverà a interpretare Michael Peterson, noto scrittore accusato di omicidio. Lo show trarrà ispirazione dalla docuserie true-crime diretta da Jean-Xavier de Lestrade, uscita nel 2004. Una produzione di grande rilevanza, considerando come sia stata una delle prima del genere a riscuotere un grande successo, aprendo le porte a una vasta serie di produzioni simili.

The Staircase, cosa sappiamo

La nuova miniserie HBO in produzione, "The Staircase", sarà scritta da Antonio Campos e Maggie Cohn, impegnati anche come produttori esecutivi e showrunner. Campos è inoltre il regista di sei episodi su otto totali. Ecco le parole del regista in merito allo show: "Si tratta di un progetto al quale sto lavorando fin dal 2008, in un modo o nell'altro. È stata una strada lunga e tortuosa ma ne è valsa la pena, visto che abbiamo trovato un partner come HBO Max, Annapurna, la co-showrunner Maggie Cohn e l'incredibile Colin Firth".