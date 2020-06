Buon compleanno Richard Madden: le foto più belle

6/21 ©Getty

Poi è stata la volta dei primi ruoli in alcune serie tv, tra cui Hope Springs e Sirens. Nel 2010, Richard partecipa a un provino che gli cambierà per sempre la vita: quello per il ruolo di Robb Stark in Game of Thrones. La sua avventura dura soltanto tre stagioni, ma grazie alla serie cult diventa famoso a livello mondiale, e da quel momento in poi la sua carriera fa un grosso salto in avanti.

Rocketman, la recensione del film su Elton John con Taron Egerton