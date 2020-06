Il cast di Game of Thrones gioca a Dungeons & Dragons. VIDEO

Il mondo televisivo ha salutato per l’ultima volta “Game of Thrones” da ormai molto tempo. Ciò non vuol dire però che i fan non siano ancora legatissimi a tutti i membri del cast, soprattutto i principali. Hanno seguito le loro avventure per anni e, in attesa degli ultimi due libri di George R. R. Martin, la serie TV targata HBO offre l’unico finale oggi disponibile per le avventure nel Westeros.

È il grande legame tra fan e attori di “Game of Thrones” che ha portato il cast a organizzare un evento benefico. Parte di loro ha infatti deciso di organizzare un’enorme rimpatriata a distanza, cimentandosi in un’insolita partita di Dungeons & Dragons. Prenderanno parte tutti insieme al “D&D Live 2020: Roll w/ Advantage”. A cimentarsi nel torneo saranno i seguenti attori:

Daniel Portman: Podrick Payne

Gemma Whelan: Yara Greyjoy

Iwan Rheon: Ramsay Bolton

Kristian Nairn: Hodor

Natalia Tena: Osha

L’obiettivo finale è quello di raccogliere fondi per il Red Nose Day. L’iniziativa aiuterà i bambini affetti da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

E' stata ovviamente organizzata una diretta streaming per l’evento, che si svolgerà in videochat. Ci sarà dunque la possibilità di comunicare con i propri beniamini. Appuntamento fissato per sabato 20 giugno alle ore 21:00 (orario italiano).

Non può esserci però una sessione di Dungeons & Dragons senza un Master. In questo caso a gestire la campagna, guidando gli altri in mille avventure, sarà Kate Welch. Si tratta di una game designer per D&D in “Wizards of the Coast”. Gli attori si ritroveranno a contatto con una creatura alquanto insolita. Questa li metterà tutti alla prova, proponendo loro un compito misterioso, da portare a termine in un regno molto pericoloso.

Un grande evento che avrà inizio il 18 giugno e si concluderà il 20. Molti i personaggi famosi che vi prenderanno parte. Tra questi vi sono:

Deborah Ann Woll (Trueblood; Daredevil)

Amy Acker (Angel)

Janina Gavankar (The Way Back)

Matthew Lillard (Scream)

Sam Richardson (Veep)

David Harbour: (Stranger Things)

Brandon Routh (Legends of Tomorrow)

L’evento è ormai da tempo un appuntamento fisso per tutti gli amanti di D&D. Solitamente tutti si ritrovano nello stesso luogo, all’interno di uno splendido set. Il coronavirus ha però impedito tutto questo, costringendo i partecipanti a restare a distanza, sfruttando le videochat. Tutto questo ha però dato il via al coinvolgimento di grandi attori e attrici.