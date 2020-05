Stranger Things 4, difficoltà nelle riprese: ecco perché

L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha posto un netto freno all’industria televisiva e cinematografica. Innumerevoli i calendari modificati, con titoli a lungo attesi come “No Time To Die” la cui proiezione al cinema è stata posticipata di mesi. Stesso discorso per titoli come “Spider-Man 3” e altri attesi prodotti Marvel e non solo.

Per quanto riguarda il mondo delle serie TV, è innegabile come “Stranger Things 4” sia tra i prodotti più attesi dai fan. Le avventure di Eleven/Undici e dei suoi amici hanno conquistato il mondo, il che spinge molti a chiedere informazioni sul possibile inizio delle riprese.

In merito alla quarta stagione si è espresso Hiro Koda, coordinatore degli stunt e coreografo. Una nuova aggiunta della serie, entrato a far parte della crew dalla terza stagione. Intervistato da “Comicbook.com”, ha parlato dello stato della produzione della serie: “Non posso dire molto ma di certo ‘Stranger Things 4’ sarà molto più dark delle stagioni precedenti. Sarà davvero epica, con molte sorprese in serbo per voi. Al momento ho letto quasi otto sceneggiature, tutte fantastiche. Non so ancora però di quanti episodi sarà composta la stagione”.

L’inizio delle riprese è già avvenuto, con Koda che ha spiegato come due episodi siano già stati girati nei mesi passati, prima del lockdown: “Dobbiamo capire quando le produzioni saranno in grado di ripartire. In questa stagione dovremo inoltre lavorare in differenti location. Solitamente giriamo ad Atlanta ma stavolta saremo divisi tra due location differenti. Dobbiamo dunque provare a riprogrammare il tutto”.

Il problema non riguarda unicamente la riapertura dei set in Georgia. La maggior parte del cast della serie infatti vive in California. La questione è dunque legata alla possibilità di tornare a spostarsi da uno Stato all’altro. Al tempo stesso si dovrà tenere in considerazione la volontà degli attori, che dovranno sentirsi sicuri di operare tali spostamenti: “Alcune fasi prevedono che le aziende riaprano con il 25% degli impiegati, salendo al 40% e così via. Per produzioni come la nostra però non si può essere presenti se non al 100%”.

Stranger Things 4, cosa sappiamo

Pochi i dettagli forniti fino a oggi su “Stranger Things 4”. Alcune foto provenienti dal set mostrano la presenza di Nancy Wheeler, interpretata da Natalia Dyer. Non che vi fossero dubbi sulla sua presenza, ma lo scatto conferma un membro importante del cast. In una scena è al fianco di Robin Buckeley, personaggio interpretato da Maya Hawke, particolarmente apprezzato dai fan della serie nella terza stagione.

Per la prima volta la serie TV lascerà dunque il set storico, proponendo uno sguardo più ampio. Sembra che le regole siano ufficialmente cambiate, preparando il terreno per una vera e propria rivoluzione. Non è stato però fornito nessun reale dettaglio sulla trama, eccezion fatta per il teaser che mostra Hopper ancora in vita, impegnato nei lavori forzati in Russia.