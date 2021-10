Oppenheimer, Emily Blunt nel nuovo film di Christopher Nolan?

Appuntamento fissato per il 2023 per il nuovo film di Christopher Nolan, il primo dopo l’addio a Warner Bros. Il protagonista sarà Cillian Murphy Condividi:

Giungono nuove news sul prossimo film di Christopher Nolan, dal titolo Oppenheimer. Emily Blunt potrebbe far parte del cast. L’attrice, apprezzata al fianco di Dwayne Johnson in Jungle Cruise, sarebbe attualmente in fase di trattativa. Stando alle ultime news in circolazione, il ruolo per lei sarebbe quello della moglie di J. Robert Oppenheimer. Nel caso in cui le trattative dovessero andare a buon fine, si ritroverebbe al fianco di Cillian Murphy, al quale è stato affidato il ruolo da protagonista. I due si ritroverebbero dopo il successo di A Quiet Place II, diretto dal marito di Emily Blunt, John Krasinski.

Oppenheimer, cosa sappiamo approfondimento Christopher Nolan annuncia la data di uscita di “Oppenheimer” È stata svelata la data d’uscita di Oppenheimer, che arriverà al cinema il 21 luglio 2023. Universal ha così descritto la nuova pellicola di Nolan: “Un thriller epico in grado di catapultare gli spettatori nel paradosso di un uomo enigmatico, che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo”. Le riprese della pellicola avranno inizio nei primi mesi del 2022. Effettuate in IMAX 65 mm e pellicola 65 mm. La crew sarà composta da Hoyte Van Hoytema (Tenet, Dunkirk, Interstellar) alla fotografia, Jennifer Lame (Tenet) al montaggio e Ludwig Goransson (Tenet) alle musiche. Questo sarà il primo film di Christopher Nolan dopo l’addio a Warner Bros, scaturito dalla politica dell’azienda di proiettare le pellicole prodotte al cinema e, in contemporanea, in streaming. Per questo motivo uno dei dettagli più difficili dell’accordo con Universal è stato quello dell’esclusività cinematografica. Il regista puntava a quota 120 giorni di permanenza in sala, mentre gli studios avrebbero voluto 90 giorni. Parrebbe essere stato raggiunto un compromesso: 100 giorni.