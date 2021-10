Christopher Nolan annuncia la data di uscita di “Oppenheimer”

Il regista britannico (QUI TUTTE LE NEWS) di capolavori come Memento, The Prestige, Inception, Interstellar e Tenet, ha annunciato che la sua prossima pellicola prodotta da Universal e incentrata sulla figura di J. Robert Oppenheimer, uscirà nel 2023. Il ruolo da protagonista è stato da lui affidato a Cillian Murphy. Sul set, l'attore irlandese (Cillian Murphy, non solo "Peaky Blinders": i suoi film da "Batman" a "Inception". FOTO), vestirà i panni dello scienziato conosciuto come "il padre della bomba atonica". Quest'ultimo è il fisico statunitense i cui contributi nel campo della fisica moderna sono svariati. Tuttavia è diventato tristemente celebre per aver dato l'apporto principale alla costruzione atomica nell'ambito del Progetto Manhattan. Il film è stato ispirato dal libro Premio Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" di Kai Bird e Martin J. Sherwin.

J. Robert Oppenheimer

Dopo l'invenzione della bomba atomica, Oppenheimer è stato preda di rimorsi tali da diventare vittima di una vera e propria crisi di coscienza. Ciò che aveva fatto lo portò a un senso di colpa devastante, tale da indurlo a rifiutare di lavorare alla bomba all'idrogeno. Davanti all'invenzione della bomba atomica, purtroppo per lui tutti gli altri contributi - quali l'effetto tunnel quantistico, la scoperta del positrone, la teoria sulle piogge di raggi cosmici e il collasso di grandi stelle causato dalla forza gravitazionale - sono passati in secondo piano. Dunque il nome di J. Robert Oppenheimer è legato indissolubilmente a Little Boy e Fat Man, rispettivamente la prima e la seconda bomba atomica, sganciate l'una il 6 agosto su Hiroshima e l'altra il 9 agosto su Nagasaki nell'anno 1945.