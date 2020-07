Stelle cadenti: tutte le star finite sul lastrico

2/9 ©Getty

Tra i divi più richiesti da Hollywood negli anni Novanta, si dice che Nicolas Cage sia stato in grado di sperperare un patrimonio da 150 milioni di dollari per colpa di un "consumismo compulsivo" che l'ha fatto finire anche in rehab: yacht, castelli, auto di lusso, animali rarissimi... Per rientrare con il Fisco ha dovuto disfarsi anche di effetti personali a cui era molto legato, come una preziosa collezione di fumetti.

Nicolas Cage, lo stakanovista di Hollywood