2/10

Toby McGuire e Kirsten Dunst - Nel film Spiderman, il protagonista Toby McGuire bacia Kirsten Dunst in una delle scene più memorabili della storia del cinema. Da quanto si racconta fu un bacio bellissimo ma davvero difficile da realizzare tanto che Toby si lamentò molto sul set. Appeso a testa in giù, con l’acqua per riprodurre l’effetto della pioggia, è stata davvero un’impresa da super eroe riuscire a baciare la collega. In più, la maschera rendeva impossibile respirare bene e più che un momento romantico, McGuire lo ha descritto quasi come un dramma