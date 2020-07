Nove perfetti sconosciuti, nuova serie per Nicole Kidman

La permanenza in un resort da sogno si trasforma in un vero incubo per nove ospiti: ecco la nuova serie di Nicole Kidman

Dopo il successo di “Big Little Lies”, Nicole Kidman punta nuovamente su una serie TV tratta da uno dei romanzi di Liane Moriarty. È in lavorazione una miniserie prodotta da “Hulu” e dalla Blossom Films, società della stessa Kidman, dal titolo “Nove perfetti sconosciuti”.

Un ricco cast che vede coinvolti anche Samara Weaving, Melissa McCarthy, Manny Jacinto, Luke Evans e Melvin Gregg. Non è stata annunciata ancora una data precisa per la messa in onda. Ciò che sappiamo è che la piattaforma streaming intende caricare gli episodi della miniserie nel corso del 2021.