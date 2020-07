Dove abitano (o abitavano) le star. Ecco le più belle ville dei vip

19/26 ©Kika Press

Emma Stone - Eccentrica, vivace, colorata e piena di luce: la villa di Beverly Hills messa sul mercato immobiliare per 4 milioni di dollari rispecchia appieno la personalità e lo stile della ormai ex padrona: Emma Stone. Il premio Oscar ha vissuto in questo cottage negli anni dell’esplosione della sua carriera: quelli che l’hanno portata a recitare in La La Land, Birdman e The Help, solo per citarne due. Un nido portafortuna per la Stone, che tra queste spettacolari mura ha potuto studiare i copioni che l’avrebbero resa una icona dell’era moderna del cinema.

Emma Stone, i suoi migliori film