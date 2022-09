Blonde, il confronto tra gli attori del film e i personaggi reali

2/11 ©IPA/Fotogramma

L'effetto replica vale sia per le fattezze dell'attrice che per i costumi di scena. Nelle immagini diffuse in anteprima, il pubblico ha riconosciuto gli iconici abiti della Monroe ai tempi del film Quando la moglie è in vacanza

Ana de Armas, la commozione dopo i 14 minuti di standing ovation per Blonde