Glass Onion - Knives Out, il backstage del film. VIDEO

Come replicare i look di Kate Hudson in Glass Onion: Knives Out

Tacchi alti, cappelli con la falda larga, caftani, gioielli e abiti da far perdere la testa. Le apparizioni di Kate Hudson sono tra i momenti visivamente più stupefacenti del secondo capitolo della saga mistery con Daniel Craig e l'attrice ha mantenuto lo spirito del suo personaggio anche fuori lo schermo, nel tour promozionale della pellicola. Ecco qualche spunto per copiare il suo stile a cura di Vittoria Romagnuolo

Tra gli elementi più rimarchevoli di Glass Onion - Knives Out, su Netflix dal 23 dicembre e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, c'è senz'altro il guardaroba di Birdie Jay, l'eccentrico personaggio interpretato da Kate Hudson i cui abiti, selezionati dalla costumista Jenny Eagan, descrivono con un'occhiata la sua personalità. Durante il lockdown Birdie infrange le regole e organizza una festa e il suo look è rilassato e con intimo a vista. Body e top corsetti come il suo sono facili da reperire nelle collezioni Victoria's Secret

Niente tute da lockdown per il personaggio della Hudson che in casa adotta un sofisticato pajama style. Il suo outfit ha i pantaloni in lamé ma lo stile può essere replicato anche con un completo dal taglio morbido e qualche dettaglio ricercato come questo di Ottodame