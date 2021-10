Il diario di Bridget Jones usciva in Italia 20 anni fa: 10 curiosità

Il Diario di Bridget Jones è una commedia romantica del 2001, diretta da Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth. Uscita nei cinema italiani il 19 ottobre 2001, è tratta dal romanzo omonino di Helen Fielding, che a sua volta ha tratto ispirazione da alcune rubriche che la scrittrice teneva sul The Independent e sul Daily Telegraph e che avevano un ottimo riscontro da parte dei lettori. Racconta la storia di una 30enne un po’ maldestra, animata dal desiderio di fare carriera, in cerca dell’amore e della forma fisica perfetta. Questo racconto dell'odissea di Bridget per trovare l'anima gemella offre uno sguardo sui meccanismi che muovono la mente femminile. Ecco alcune curiosità sulla pellicola.

La stessa Renée Zellweger, che ha prestato il suo volto e il suo fisico (dovendo ingrassare di 12 chili) al personaggio, in una intervista al Sun ha rivelato di avere molto in comune con la 30enne single della trilogia di Helen Fielding: "La guardo ed è come se mi sedesse accanto e tra di noi ci fosse uno specchio. Siamo uguali, davvero. Soprattutto perché in comune abbiamo tutto quello che nessuna donna vorrebbe avere in comune con lei. Ma questo è anche il suo bello, il suo essere così vera, così simile alle donne vere. Mi riferisco alla forza di continuare a lottare per ciò che vogliamo, fallimento dopo fallimento. Il fatto di dover accettare, alla fine, tutte le nostre imperfezioni. Non sono cose propriamente “belle”. Ma sono vere. La realtà è questa".

Bridget Jones è senza dubbio una delle figure femminili più iconiche della cultura pop: il suo essere una pasticciona, le sue mutande XXL e i momenti imbarazzanti che la vedono protagonista la rendono irresistibilmente unica. Anti eroina per eccellenza, Bridget è goffa, insoddisfatta, fuma, mangia e non ne fa mai una giusta. In tutte le donne c’è, in fondo, un po’ di lei.

Premi e riconoscimenti



approfondimento

I migliori film di Renée Zellweger

Il film ha avuto moltissime candidature per i premi più prestigiosi: una candidatura agli Oscar per Renée Zellweger come migliore attrice protagonista, due candidature ai Golden Globe, una come miglior film musicale o commedia e una come migliore attrice in un film musicale o commedia a Renée Zellweger, ben quattro nomination ai Bafta come miglior film britannico, come migliore attore non protagonista a Colin Firth, migliore attrice protagonista a Renée Zellweger e migliore sceneggiatura non originale a Helen Fielding, Andrew Davies, Richard Curtis e una candidatura ai SAG Awards.

Colonna sonora in rosa

Una commedia romantica e umoristica di questo genere non poteva non avere una colonna sonora al femminile. Quasi tutti i brani che compongono la colonna sonora selezionata e composta dal compositore britannico Patrick Doyle sono infatti interpretati da cantanti femminili, in linea appunto con lo spirito del film.

Il ruolo di Colin Firth

L’attore Colin Firth, che interpreta Mark Darcy, non è stato scelto a caso. La scrittrice Helen Fielding, infatti, lo aveva adorato nella miniserie della Bbc "Orgoglio e Pregiudizio", nella quale ricopriva i panni di Fitzwilliam Darcy. E così non solo si è ispirata a quel personaggio, per la stesura del romanzo, ma lo ha proprio indicato come l’unico Mark Darcy possibile.