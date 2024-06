Suri Cruise si diploma, la foto con il fidanzato al "prom"

Per Suri Cruise è arrivato uno dei momenti più attesi dai teenager americani, il prom, il ballo che conclude l’ultimo anno delle scuole superiori. La figlia di Katie Holmes e Tom Cruise è stata fotografata per le strade di New York con i compagni della LaGuardia High School poco prima di raggiungere la festa. Il gruppo di amici ha scattato le foto di rito, e Suri è apparsa sorridente in un abito asimmetrico a fiori, con corpetto sui toni del beige e del bordeaux, una pochette nera e sandali dorati. E, soprattutto, mano nella mano con un accompagnatore speciale che, secondo il Daily Mail, si chiama Toby Cohen ed è un suo compagno di scuola e musicista emergente. Appassionato di musica, il ragazzo condivide spesso video delle sue cover per YouTube e TikTok ed è in procinto di frequentare il prestigioso Berklee College of Music di Boston in autunno.