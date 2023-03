Tom Cruise, la figlia Suri e il college. Lui pagherà la retta

Ciò che riporta in esclusiva il DailyMail è che la figlia sedicenne di Katie Holmes e del divo di Hollywood vuole studiare moda a New York, motivo per cui sta già facendo domanda per il college. Papà non avrà voce in capitolo su dove andrà perché "non ha parte nella sua vita”, come è stato detto in esclusiva al tabloid britannico da una fonte vicina all’ex moglie di Cruise

Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise e della sua ex moglie Katie Holmes, pare sia prossima al college.



Ciò che riporta in esclusiva il DailyMail è che la ragazza, 16 anni, vuole studiare moda a New York, motivo per cui sta già facendo domanda per il college. Papà Tom però non avrà voce in capitolo su dove lei andrà perché "non ha parte nella sua vita”, come è stato detto in esclusiva al tabloid britannico da una fonte vicina all’ex moglie di Cruise.



Suri avrebbe quindi già iniziato a fare domanda per i college con l'aiuto di sua madre, estromettendo da qualunque decisione il padre.

Una fonte vicina a Katie Holmes, 44 anni, ha rivelato in esclusiva a DailyMail che Suri (la quale compirà 17 anni il mese prossimo) "ha inviato alcune candidature" ed "è incline a" studiare moda a New York City. Una scelta che renderebbe il suo stile ancora più curato, seguendo le orme di mamma Katie, che rimane una delle star meglio vestite d'America. Pare che la madre di Suri sia molto contenta della decisione della figlia di darsi al fashion. Ma ancora più contenta del fatto che la figlia sia d'accordo a scegliere un college nella Grande Mela, città in cui lei abita, poiché non riuscirebbe a resistere a un distacco maggiore.



“Suri sta facendo domanda nelle scuole di tutto il mondo. [Katie] vuole davvero che rimanga a New York così possono stare insieme. Katie è molto orgogliosa di lei ma è anche estremamente iperprotettiva", ha detto l'insider al quotidiano inglese, aggiungendo che Katie è "sopraffatta" dall'idea che sua figlia vada al college.