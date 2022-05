Katie Holmes, è ufficiale: il nuovo fidanzato è Bobby Wooten III

Come da tradizione, la primavera è la stagione più propizia per i nuovi amori e siamo certi che la neo-coppia, a quanto pare ufficiale, formata da Katie Holmes e Bobby Wooten III sarà una delle più discusse dei prossimi mesi. L'attrice americana, ex moglie di Tom Cruise, è stata colta dai paparazzi a New York, mano nella mano con la nuova fiamma, musicista in tour con molti artisti internazionali di grosso calibro.

La Holmes, che aveva messo fine a una relazione durata otto mesi con lo chef di origini italiane Emilio Vitolo Jr. lo scorso maggio, non è sembrata infastidita dalla presenza dei fotografi, tutt'altro: l'attrice è apparsa molto sorridente accanto all'uomo.