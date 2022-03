Suri Cruise oggi, uguale a mamma Katie Holmes in Dawson's Creek

La figlia di Tom Cruise assomiglia molto a sua mamma, quando a fine anni '90 esordì come attrice nella celebre serie teen Condividi

Stanno facendo il giro del web alcune immagini di Suri Cruise, figlia 15enne di Katie Holmes e Tom Cruise. Negli scatti dei paparazzi, la ragazzina si mostra sorridente e allegra, e per molti il suo viso ricorda moltissimo quello della madre da giovane, quando esordì come attrice in Dawson's Creek nei panni di Joey Potter.

Suri Cruise identica a mamma Katie Holmes approfondimento Katie Holmes, ecco com'è cambiata Nelle immagini dei paparazzi si vede Suri Cruise per strada, a New York, in compagnia di un'amica e del suo cagnolino al guinzaglio. Capelli lunghi e lisci, bomber oversize, maglietta in stile marinara, pantaloni a zampa e Converse nere: guardare la 15enne è come rivedere sua mamma Katie Holmes a fine anni '90, quanto interpretava Joey Potter in Dawson's Creek. Anche il sorriso e il modo di arricciare il naso sembrano gli stessi della celebre mamma. “Sono una vera squadra, hanno un rapporto bellissimo” aveva raccontato mesi fa una fonte a Us Weekly. Katie e Suri vivono a New York, mentre Tom Cruise è rimasto a Los Angeles dopo il divorzio dall'attrice nel 2012.

@Getty | @IPA

Suri Cruise, il rapporto con mamma e papà Katie Holmes ha l’affido esclusivo della figlia, della quale ha cercato di tutelare il più possibile la privacy. “Con lei provo sempre a fare del mio meglio – aveva raccontato l'attrice 42enne in una rara intervista - Mi ispiro all’educazione che mi hanno dato i miei genitori. Il mio obiettivo è, soprattutto, garantire la serenità della mia bambina. La cosa più importante per me è che lei sappia quanto sono orgogliosa”. In una recente intervista a Elle Uk ha dichiarato: "Ero felice di diventare mamma sulla ventina (Katie è rimasta incinta della figlia a 27 anni, ndr). È stato bello che le nostre età si siano adattate così bene... come posso spiegare? Ogni età che mia figlia ha avuto e l'età che ho avuto io in quel momento sono coincise perfettamente. Siamo cresciute insieme". All’americano InStyle l'attrice rivelò: “Voglio assicurarmi che sia se stessa al cento per cento. E che sia forte, sicura di sé e capace. Che cresca con una coscienza. Ha sempre avuto una forte personalità”. Se il rapporto con mamma Katie è stretto, diversa è la situazione con papà Tom Cruise. La rivista Paris Match ha dichiarato infatti che divo non frequenta mai la figlia. “Non c’è alcuna prova che abbiano un qualsiasi tipo di relazione” ha scritto scrive Tony Ortega, blogger americano e autore di documentari e libri contro Scientology.