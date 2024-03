Dave Grohl scatenato al live degli U2 allo Sphere di Las Vegas. VIDEO

Il frontman dei Foo Fighters era tra gli spettatori dell'ultima data della residenza della band irlandese a Las Vegas lo scorso fine settimana, più precisamente il 2 marzo 2024. Un video realizzato da un fan durante lo spettacolo mostra Grohl che si scatena sulle note di “Beautiful Day” degli U2 mentre tiene in mano un bicchiere di vino. Tra gli altri ospiti Vip all'ultimo spettacolo targato Las Vegas, c’erano anche la First Lady Jill Biden e il collaboratore abituale di Bono e compagni: Brian Eno

Una cosa che non ti aspetti è che i nostri idoli musicali abbiano a loro volta degli idoli musicali.

Ce l’ha recentemente insegnato We are the World: La notte che ha cambiato il pop, il documentario uscito il mese scorso su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che offre un inedito sguardo dietro le quinte alla complessa nascita di un successo straordinario. In quel documentario, infatti, non possiamo che strabuzzare gli occhi vedendo che star del calibro di Ray Charles, Paul Simon, Tina Turner, Bruce Springsteen e compagnia bella (stavolta "bella" davvero!) si chiedono autografi l'uno all'altro, come qualsiasi “comune mortale”.

E proprio come in quel documentario notiamo quanto siano elettrizzate le star della musica all'idea di stare fianco a fianco ad altre star della musica - quelle che per loro (e per noi) sono leggende - anche Dave Grohl ci offre un assaggio di questa cosa.

Il frontman dei Foo Fighters era tra coloro che hanno partecipato come spettatori all'ultima data della residenza degli U2 allo Sphere di Las Vegas lo scorso fine settimana, più precisamente il 2 marzo 2024.

Un video realizzato da un fan durante lo spettacolo mostra Grohl che si scatena sulle note di Beautiful Day, una delle tante hit della band irlandese. Il leader dei Foo Fighters (ed ex membro dei Nirvana) si mostra senza freni, mentre tiene in mano un bicchiere di vino, balla e canta a squarciagola (come potete vedere voi stessi nel video che trovate in fondo a questo articolo).

Tra gli altri ospiti Vip all'ultimo spettacolo degli U2 targato Las Vegas, c’erano anche la First Lady americana Jill Biden e il collaboratore abituale di Bono e compagni: Brian Eno.

In fondo a questo articolo trovate alcuni video in cui si vede Dave Grohl scatenarsi mentre gli U2 suonano Beautiful Day.