Treni, effetto Taylor Swift: raddoppiano biglietti per Milano

da uno studio di Trainline, piattaforma leader in Europa per l'acquisto di treni e pullman.

Usa, ogni fan ha speso circa 1300 a spettacolo

In base allo studio, in particolare, il numero di passeggeri sui treni da Napoli e Roma è quasi raddoppiato, con un aumento rispettivamente del 117% e del 92%, rispetto alla settimana precedente. Notevole anche l'incremento sulla Milano-Firenze, con un +69%. Ma anche i fan d'oltralpe della cantante statunitense prediligono il treno. La tratta Zurigo-Milano ha visto un incremento dei passeggeri del 360% in questo periodo. La "Swiftconomics", ossia l'influenza economica di Taylor Swift e la sua capacita' di generare attività economiche rilevanti con i suoi tour, ha fatto si che durante i suoi spettatori negli Stati Uniti i fan abbiano speso in media 1.300 dollari a

spettacolo, come evidenzia Trainline. Questo fornisce un'idea dell'impatto economico che il tour sta avendo in Europa. Per prevedere l'impatto dei concerti di Taylor Swift, si possono paragonare ai principali eventi sportivi mondiali. Con una

capacità media di oltre 72.000 posti a sedere e più di quattro milioni di biglietti venduti durante il suo tour americano, i concerti della Swift dimostrano l'elevata portata di questo fenomeno e superano altri grandi eventi internazionali in termini di mobilitazione di persone e risorse economiche.