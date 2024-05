Neonati e bambini in aereo, prezzi ridotti e vantaggi: cosa sapere

Viaggiare in aereo con neonati e bambini può portare alcuni benefit: tutte le compagnie, infatti, prevedono un biglietto ridotto per i neonati fino a 2 anni di età, mentre per i più grandi possono essere comunque previste delle agevolazioni, anche se è necessario comprare un posto accanto. Vettori internazionali come Klm o Emirates dispongono anche di attività dedicate per i più piccoli